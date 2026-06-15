В Перми скончался известный социальный педагог Михаил Большаков

Фото: МАОУ «Школа №18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» города Перми

Пермская МАОУ «Школа №18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» сообщила об уходе из жизни 13 июня коллеги и наставника молодежи Большакова Михаила Сергеевича. Преданный делу профессионал посвятил себя работе в сфере образования города.

Михаил Большаков являлся заместителем директора по воспитательной работе, социальным педагогом, талантливым и творческим человеком. Он искренне любил детей, относился к ним с огромным вниманием и уважением. Его творческий подход, неиссякаемая энергия делали школьную жизнь насыщенной и интересной.

Коллеги и ученики вспоминают Михаила Сергеевича как человека отзывчивого и неравнодушного. Он всегда находил время для каждого, умел поддержать, подсказать и вдохновить на новые свершения. Его профессионализм и преданность своему делу навсегда останутся с памяти всех, кто его знал.

Михаил Большаков был членом совета Ассоциации молодых педагогов Перми, куратором молодых педагогов в Ленинском и Дзержинском районах. Он занимался педагогическим стендапом и импровизацией, был специалистом в кибербезопасности, играл в амиериканский футбол за команду «Стальные тигры».

«Михаил – наш сердечный друг, коллега, педагог с чистым и открытым сердцем, который всегда «болел» своим делом, своей профессией. Неспроста семья Миши – тоже педагогическая пишут об ушедшем из жизни Михаиле Большакове коллеги из Ассоциации молодых педагогов.

«Стальные тигры» говорят о Михаиле, что он был бесстрашный на поле и добродушный в жизни, хороший семьянин и творческий человек. Команда потеряла часть спортивной семьи, с которой ковали победы и преодолевали трудности.

Администрация школы №18, Дом учителя в Перми, Ассоциации молодых педагогов Перми, команда «Стальные тигры» выражают искренние соболезнования семье и близким ушедшего из жизни товарища и друга. Светлая память о Михаиле Сергеевиче навсегда сохранится в сердцах его родных, коллег и учеников.

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