В Пермском УФАС назначили нового заместителя руководителя Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 2 июня 2026 года пост заместителя руководителя Пермского управления Федеральной антимонопольной службы заняла Галина Ужегова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Галина Ужегова работает в Пермском УФАС с 2012 года. Она имеет классный чин советника государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса. За время службы была отмечена ведомственными наградами: в 2018 году получила Почетную грамоту ФАС России, а в 2024 году ей была объявлена Благодарность руководителя Пермского УФАС.

На новой должности Ужегова будет отвечать за контроль ситуации на товарных рынках и вопросы экономической концентрации. В сферу ее полномочий также войдет мониторинг ценообразования на социально значимые товары, включая продукты питания и нефтепродукты.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru