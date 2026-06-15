В Пермском округе приостановили открытие детского лагеря из-за нарушений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском муниципальном округе не состоялось открытие первой смены нового детского лагеря. Решение было принято после проверки, проведенной районной прокуратурой.

В ходе проверки выяснилось, что на территории бывшего лагеря «Огонек-ПМ» в деревне Малый Буртым планировалось начать работу загородного оздоровительного лагеря для детей.

Однако к моменту проверки организация не выполнила ряд обязательных условий, необходимых для приема несовершеннолетних. В частности, лагерь не был включен в региональный реестр организаций отдыха и оздоровления детей, а также не прошел обязательную проверку межведомственной комиссии.

В связи с выявленными нарушениями руководителю организации вынесли предостережение о недопустимости несоблюдения закона и создании угрозы жизни и здоровью детей.

После вмешательства прокуратуры запуск первой смены был отменен. Сейчас организаторы занимаются устранением выявленных недостатков. Детей, которые должны были отдыхать в лагере в деревне Малый Буртым, направили в другие оздоровительные учреждения региона.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru