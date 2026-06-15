В Перми зафиксировали рекордный уровень загрязнения воздуха за последние 3 года Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мае 2026 года экологическая ситуация в Перми оказалась одной из самых неблагоприятных за последние несколько лет. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень загрязнения атмосферы был оценен как очень высокий.

За месяц специалисты зарегистрировали 40 случаев превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Самый серьезный инцидент произошел 5 мая в Кировском районе, где содержание этилбензола превысило установленную норму более чем в 12 раз. Это первый случай высокого загрязнения воздуха, зафиксированный в городе за последние три года.

Наиболее часто превышения отмечались по формальдегиду в Ленинском районе. Здесь неблагоприятные показатели наблюдались в четверти проведенных измерений. Кроме того, в мае фиксировались превышения по оксиду углерода, взвешенным веществам, фториду и хлориду водорода, а также диметилбензолу в нескольких районах краевой столицы.

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