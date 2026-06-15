В Пермском крае могут закрепить понятие антинаркотической пропаганды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В законодательное собрание Пермского края поступил законопроект, который предлагает официально ввести термин «антинаркотическая пропаганда». Кроме того, документ уточняет, какая информация о наркотических средствах и психотропных веществах относится к запрещенной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Инициатива направлена на приведение краевого законодательства в соответствие с действующими федеральными нормами.

Согласно федеральным правилам, запреты не будут распространяться на произведения искусства и литературы, если упоминание наркотиков обусловлено художественным замыслом автора. При этом такие материалы должны содержать предупреждение о вреде употребления наркотических веществ, запрете их незаконного оборота и ответственности, установленной законом.

Исключения также предусмотрены для специализированной медицинской и фармацевтической литературы, а также материалов, связанных с оперативно-розыскной деятельностью.

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