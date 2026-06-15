Реконструкцию улицы Соликамской в Перми начнут не раньше 2027 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подготовительные мероприятия перед реконструкцией улицы Соликамской в Перми могут растянуться примерно на два года. Об этом пишет "Business Class".

Сейчас специалисты продолжают освобождать территорию, которая потребуется для реализации проекта. В частности, ведётся демонтаж ранее изъятых объектов недвижимости, расположенных в зоне будущего строительства. Также региональные власти намерены согласовать с ресурсоснабжающими организациями перенос инженерных коммуникаций.

По информации издания, на данном этапе главной задачей остаётся полная подготовка площадки. Проект отличается высокой сложностью и предусматривает строительство двухуровневых транспортных развязок, включая участок возле железнодорожного переезда, где регулярно возникают заторы.

Активная фаза строительно-монтажных работ, как ожидается, стартует в 2027–2028 годах. При этом реконструкцию улицы Соликамской планируют увязать со строительством магистрали ТР-53. Сначала власти рассчитывают обеспечить транспортное соединение новой трассы с улицей Восстания, а затем приступить к масштабному обновлению Соликамской.

Такой подход позволит избежать одновременных ограничений движения на нескольких крупных дорогах города и снизить неудобства для жителей Орджоникидзевского района.

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