Вылеты из Перми в Сочи, Москву и Санкт-Петербург перенесли на несколько часов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Перми 15 июня зафиксированы серьёзные задержки ряда авиарейсов. По данным онлайн-табло воздушной гавани, время ожидания для некоторых пассажиров составляет от 7 до 14 часов.

Самая длинная задержка коснулась рейса FV 6130 авиакомпании «Россия», следующего в Сочи. Вместо запланированного вылета в 5:00 самолёт отправится только в 18:45.

Изменения затронули и рейсы авиакомпании «Победа». Самолёт ДР 570 в Санкт-Петербург вылетит в 12:55 вместо 5:40. Рейс ДР 434 в московский аэропорт Внуково перенесён с 6:10 на 13:00.

Небольшая задержка отмечена и на международном направлении. Рейс SU 730 авиакомпании «Аэрофлот» из Перми в Анталью отправится около 20:00, что менее чем на час позже расписания.

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