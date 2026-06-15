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НовостиОбщество15 июня 2026 6:35

В Соликамске по решению суда закрыли торговый центр «Бисмарк»

Здание находится на улице 20-летия Победы, 99а
Дарья ЩЕРБИНИНА
В Соликамске по решению суда закрыли торговый центр «Бисмарк»

В Соликамске по решению суда закрыли торговый центр «Бисмарк»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Соликамске временно прекращена работа торгового центра «Бисмарк». Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.

В отделение судебных приставов по Соликамску и Соликамскому району поступил исполнительный документ, согласно которому эксплуатация здания, расположенного по адресу: ул. 20-летия Победы, 99а, должна быть приостановлена.

С инициативой о принятии таких мер ранее выступил надзорный орган, направив соответствующее ходатайство в суд. В обращении отмечалось, что временное прекращение деятельности объекта необходимо для обеспечения гражданского иска, поданного к собственнику недвижимости.

После вступления судебного решения в силу приставы опечатали торговый центр и обеспечили исполнение требований суда.

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