Грозы и дожди ожидаются в Пермском крае 15 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Пермского края в понедельник, 15 июня, ожидает дождливая погода. По информации синоптиков, в отдельных районах региона возможны грозы. Неблагоприятные погодные условия сохранятся примерно до 20:00.

В Перми начало дня будет пасмурным. Днём прогнозируется небольшой дождь, а к вечеру осадки могут продолжиться. Температура воздуха составит от +18 градусов утром до +21 градуса вечером. Ветер ожидается слабый, восточного и юго-восточного направлений. Влажность останется повышенной — около 80% в утренние часы и до 70% вечером.

По прогнозам метеорологов, предстоящая неделя в регионе будет достаточно тёплой, однако практически ежедневно возможны осадки. В понедельник температура поднимется до +18…+23 градусов, местами пройдут умеренные и сильные дожди.

Во вторник, 16 июня, к дождям добавятся грозы. В остальном погодная ситуация существенно не изменится. В последующие дни дневная температура воздуха будет достигать +20…+25 градусов. Ночью существенных осадков не ожидается, а в дневное время вероятны ливни и грозовые явления.

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