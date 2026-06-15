За сутки в Пермском крае потушили семь пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки, 12 июня, на территории Пермского края пожарно-спасательные подразделения ликвидировали семь возгораний. Три пожара произошли в Перми, ещё по одному зафиксировано в Лысьвенском, Пермском, Юрлинском и Гайнском муниципальных округах.

По данным экстренных служб, в результате происшествий никто не погиб и не получил травм.

Для предупреждения новых возгораний в регионе продолжалась профилактическая работа. В течение дня 210 специальных групп, в состав которых вошли 472 человека, провели обходы жилого сектора и разъяснительные беседы с населением.

Всего специалисты посетили 1 846 мест проживания граждан, напомнили правила пожарной безопасности 3 384 жителям и раздали 2 886 информационных памяток.

В Главном управлении МЧС по Пермскому краю напоминают: при обнаружении признаков пожара необходимо незамедлительно звонить по телефонам 01, 101 или 112.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru