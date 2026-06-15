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НовостиОбщество15 июня 2026 3:39

Прокуратура требует вернуть Фонду капремонта Прикамья более 170 млн рублей

Компания использовала поддельные документы
Дарья ЩЕРБИНИНА
Прокуратура требует вернуть Фонду капремонта Прикамья более 170 млн рублей

Прокуратура требует вернуть Фонду капремонта Прикамья более 170 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Пермского края обратилась в суд с иском в интересах регионального Фонда капитального ремонта. Надзорное ведомство добивается взыскания с подрядной организации свыше 170 млн рублей.

В ходе проверки было установлено, что компания использовала поддельные документы для включения в реестр подрядчиков, имеющих право участвовать в электронных аукционах на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

После выявления нарушений прокуратура направила иск в Арбитражный суд Пермского края. Ведомство просит признать заключенные с подрядчиком договоры недействительными, а также взыскать с него денежные средства на сумму более 170 млн рублей.

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