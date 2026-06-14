На набережной Камы в Перми стартовал масштабный фестиваль водных активностей

В программе фестиваля - показательные выступления чемпионов России по гидрофлайту (полетам над водой). Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Планируете, как провести воскресный выходной? Можно отправиться на набережную реки Кама, где уже стартовал большой зрелищный городской праздник спорта. С 12.00 и до вечера 14 июня жителей и гостей города ждет насыщенная программа с участием профессиональных спортсменов.

Главными событиями дня станут зрелищные соревнования по водным видам спорта. Гости фестиваля смогут увидеть гонки на лодках класса «Дракон», парусную регату, показательные выступления чемпионов России по гидрофлайту (полетам над водой) и захватывающее вечернее шоу водных болидов.

Для пермяков на берегу будет организована обширная развлекательная программа, включающая турниры по баскетболу 3×3, мини-футболу, настольному теннису, перетягиванию каната, а также мастер-классы и возможность выполнить нормативы ГТО.

Основные события фестиваля:

12:00–13:20 Катание на водных болидах

14:00–19:00 Работа интерактивных площадок на берегу

17:00–17:30 Показательные выступления на воде

18:15–19:30 Соревнования по парусному спорту

18:30–19:00 Финал гонок на лодках «Дракон»

20:00 Награждение победителей

20:50–21:30 Вечернее шоу водных болидов

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

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