В пермском крае нашли тело рыбака, пропавшего полтора месяца назад

Тело третьего рыбака так до сих пор и не нашли. Фото: Владимир ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования всем родным и близким. Просьба снять репосты, - сообщили о судьбе пропавшего в конце апреля рыбака волонтеры.

Пост об этом появился на странице поискового отряда «Миля» из Березников.

Напомним, 22 апреля трое мужчин отправились по реке Вишера в районе села Редикор. Вечером домой они не вернулись. В 23.40 был зафиксирован последний звонок, на который никто не ответил. Уже к 00.20 телефон одного из пропавших оказался вне зоны доступа.

Через двое суток было обнаружено тело одного из троих мужчин. Чтобы найти еще двоих – это были братья - волонтеры обращались за помощью к владельцам БПЛА, лодок и эхолотов, готовым выехать на помощь.

Спустя полтора месяца тело 39-летнего младшего брата было найдено. Старший брат - 50-летний Алексей Могильников до сих пор не найден.

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