В пермском аэропорту Большое Савино задерживается несколько рейсов

14 июня в международном аэропорту «Пермь» задерживается на отправление нескольких рейсов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

14 июня в международном аэропорту «Пермь» задерживается на отправление нескольких рейсов.

Рейс авиакомпании «Аэрофлот», следующий по маршруту Пермь — Москва (Шереметьево) был запланирован на 06.25, но вылет ожидается в 12:05.

Также задерживается рейс в Горно-Алтайск. Рейс авиакомпании «ЮВТ АЭРО» должен был вылететь в 08.10, однако согласно информации с онлайн табло аэропорта, новое расчетное время вылета в 13.10.

Кроме того, с задержкой отправится и рейс в Казань. Рейс авиакомпании «ЮВТ АЭРО» (Пермь — Казань) перенесен с 15.30 на 20.20.

Вылеты в Казань и Горно-Алтайск переносятся в связи с поздними прибытиями самолетов.

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