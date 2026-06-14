В Прикамье состоялся слет Движения Юнармии

Фото: permkrai.ru

В Перми 11 июня прошел традиционный слет регионального подразделения всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Мероприятие приурочили к 10-летию этой организации.

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, в Пермь из разных уголков региона прибыли свыше 300 человек, чтобы подвести итоги десятилетней работы и наметить ключевые направления развития.

Наряду с наставниками участие приняли активные юнармейцы. Они посмотрели финал краевого конкурса отрядов и побывали на экскурсии в мультимедийном пространстве «СО.Здание».

Важной частью юбилея стали акции «Юнармия – фронту» и «Письмо солдату». Ребята отправили бойцам в зону СВО гуманитарную помощь и патриотические открытки. Педагоги обменялись опытом и выслушали доклад начальника штаба пермской «Юнармии» Владимира Юшкова об итогах года.

Кульминацией стал торжественный вечер «10 лет в едином строю». Там наградили самых деятельных участников, местные отделения и победителей патриотических конкурсов. С поздравлениями выступили представители краевых властей, силовики, общественники и бизнесмены. Гости подчеркнули неоценимый вклад движения в воспитание молодежи и выразили надежду на его дальнейшее развитие.

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