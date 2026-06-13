Восстановленный «Восход» своим ходом добрался до Перми

Фото: permkrai.ru

В субботу, 13 июня, к причалу у Речного вокзала из Ленинградской области прибыло обновлённое судно на подводных крыльях «Восход». Неделю судно шло своим ходом по Волге и Каме, минуя Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Казань, Чайковский, а также Онежское и Ладожское озёра и несколько водохранилищ.

Восстановление «Восхода» — часть региональной программы по возрождению речных пассажирских перевозок. Его отправили на ремонт в Ленинградскую область с Камского судоремонтного завода в начале сентября 2025 года.

Подрядная организация в первую очередь привела в порядок корпус: заменила часть наружной обшивки и привальный брус — элемент, защищающий борта при швартовке. Затем специалисты обновили все ключевые системы: топливную, масляную, питьевую и противопожарную. После этого установили новый главный двигатель.

Фото: permkrai.ru

Большой объём работ выполнили и внутри судна. Полностью обновили пассажирский салон, кресла, каюту экипажа, капитанскую рубку и санузел. Заменили двери, окна, внутреннюю отделку стен, пола и потолка. Также смонтировали системы видеонаблюдения, кондиционирования, электро-, радио- и навигационное оборудование. Судно оснастили средствами безопасности — спасательными кругами, жилетами и огнетушителями.

Фото: permkrai.ru

Перед спуском на воду в Ленинградской области «Восход» получил фирменную ливрею Пермского края с узнаваемым полигональным медведем. На корпусе появилась голубая линия — символ водного транспорта Прикамья.

- Теперь судно ожидает приёмка: специалисты проверят, полностью ли подрядчик выполнил условия техзадания. Ожидается, что «Восход» выйдет на линию в навигацию 2027 года, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

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