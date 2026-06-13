Выдача потребительских кредитов в мае в Пермском крае выросла на 8,4%

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мае в Пермском крае оформили 41,1 тыс. займов наличными — это на 8,4% больше апрельского показателя (37,9 тыс.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Общероссийский объем выдач достиг 2,03 млн (+7,8% к апрелю) благодаря росту одобрений и сокращению числа обращений. Самый заметный прирост за месяц зафиксирован в Хабаровском крае, Московской и Краснодарской областях (от 10,9% до 11,7%).

При этом, по данным НБКИ, нынешний показатель в 1,5 раза ниже уровня мая 2024 года. Эксперты связывают это с высокими ставками, лимитами для сильно закредитованных граждан и более сдержанной политикой банков.

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