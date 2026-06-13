Рекордсмен России Владимир Никитин поддержал юных спортсменов Пешнигорта

Фото: Администрация Кудымкарского муниципального округа

Прославленный легкоатлет, уроженец села Пешнигорт Коми-Пермяцкого округа Владимир Никитин приехал на малую Родину поддержать юных спортсменов. Неоднократный рекордсмен и чемпион России вручил подарки воспитанникам местной спортшколы.

Владимир Никитин 3 мая на Казанском марафоне установил новый рекорд России. В рамках этого события прошел благотворительный аукцион экипировки спортсмена. Кроссовки Владимира, в которых он установил рекорд, были проданы за 100 тыс. руб., майка – 180 тыс. руб., автограф на футболке – 200 тыс. руб.

«Сумму аукциона увеличили экипировочные спонсоры и несколько предпринимателей. Таким образом, общая собранная сумма составила более 2 млн рублей», – рассказали «КП-Пермь» в краевом Минспорта.

Все вырученные от аукциона деньги Владимир Никитин решил направить на поддержку воспитанников детской спортивной школы в Пешнигорте, где он начинал путь в большой спорт.

«Встреча в Пешнигорте стала символом преемственности поколений и доказала, что успех одного спортсмена может стать основой для целого поколения молодых легкоатлетов», – отметили в администрации Кудымкарского муниципального округа.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru