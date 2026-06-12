На улицах Перми за три года вылечили более 60 ослабленных деревьев

Фото: МКУ «Городское зеленое строительство»

МКУ «Городское зеленое строительство» рассказало «КП-Пермь» о заботе за здоровьем деревьев. Специалисты для ослабленных деревьев применяют стволовые инъекции. Это эффективный и безопасный метод для их лечения.

Специальный препарат вводится под кору, после чего он распространяется по сосудистой системе дерева вплоть до листьев. Метод имеет ряд преимуществ: средство не смывается дождем, не попадает в воздух и может оказывать положительное воздействие на растение до двух лет.

В 2023 году «Горзеленстрой» обработал: 35 деревьев – на ул. Ленина от ул. Попова до ул. Крисанова. В 2024 году инъекции ввели в 41 дерево. В прошлом году обработали 22 ели, липы, сосны и лиственницы на улицах Сибирской, 59, Пермской, 41 и ул. Леонова, 84, на перекрестке улиц Попова и Ленина, Комсомольской площади.

В этом году началось лечение пихты и ели в поселке Новые Ляды на ул. Транспортной, 2, сосен на ш. Космонавтов, 82. Инъекции для голубых елей введут голубым елям на Комсомольском пр., 34, улицах Белинского, 46 и Луначарского, 60. В Саду соловьев пройдет профилактическое лечение пихты.

«Препараты помогут защитить деревья от болезней, вредителей, последствий засухи и морозных повреждений, укрепить их иммунитет», – дополнили в городском управлении.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru