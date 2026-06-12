В Прикамье построят космический аквапарк и термы в пермском зверином стиле

Фото: Главный архитектор Пермского края Елена Ермолина | ВКонтакте

Главный архитектор Пермского края Елена Елена Ермолина рассказала о рассмотренных на градсовете проектах курортного кластера региона. Аквапарк появится в Усть-Качке, в Перми – акватермальный комплекс.

Пятиэтажный аквакомплекса 1,2 тыс. посетителей разместят в Усть-Качке. Его архитектурный облик будет наполнен темой космоса. Динамичные формы фасадов напомнят орбитальные станции и космические корабли. Новый объект дополнить курортную инфраструктуру территории, расширить ее возможности для семейного и круглогодичного отдыха.

Фото: Главный архитектор Пермского края Елена Ермолина | ВКонтакте

Курортный кластер The Therme появится в Камской долине Перми. Проект реализует группа компаний Baden family. Всесезонный акватермальный комплекс включит открытые бассейны и апарт-отели. Концепцию общегородского тематического парка «Камская чудь» наполнят образы пермского звериного стиля.

Древние легенды станут частью современного маршрута. Он включит фестивальную площадку, спортивные зоны и детские пространства, эко-парк, прогулочные тропы, благоустроенную набережную и зону пирса. Проект особое внимание уделит сохранению природного ландшафта с существующими озерами. Площадь городского комплекса составит 35,2 га с высотой зданий до 10 этажей.

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