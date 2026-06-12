Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июня 2026 11:18

В Перми на Аллее Доблести и Славы установили новые памятные звезды

Торжественная церемония состоялась в День города
Павел ШАТРОВ
Фото: пресс-служба Правительства Пермского края

Фото: пресс-служба Правительства Пермского края

В Перми 12 июня состоялась торжественная церемония установки новых памятных плит и звезд. В День России и День города они пополнили Аллею Доблести и Славы на городской эспланаде.

Пермяки увековечили звездами имена – главного инженера Пермского моторостроительного завода, Героя Социалистического Труда Дмитрия Дическула, а также Народного художника СССР, Почетного гражданина Перми и Пермской области Евгения Широкова. Памятные плиты появились в честь двух значимых юбилеев — 100-летия Пермского балета и 70-летия ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК).

«Это люди и события, которые связаны с развитием региона, его промышленной и культурной историей, и которые по праву остаются частью памяти Пермского края», – отметили в краевом правительстве.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru