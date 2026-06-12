Городской проект «Пермь в порядке» включил ремонт 15 участков дорог

Фото: Администрация города Перми

Городские власти в этом году продолжат реализацию проекта «Пермь в порядке». В планах стоит ремонт 15 участков общей площадью 235 тыс. кв. метров. Протяженность обновленных дорог составит около 13 км.

В Дзержинском районе обновят участок ул. Решетникова между улицей Петропавловской и проездом Якуба Коласа. Подрядчик уже провел фрезерование полотна, укладывает выравнивающий слоя асфальта. После этого дорожные строители приступят нанесению разметки, частичному ремонту пешеходных переходов, установке дорожные знаков и ремонту барьерного ограждения. Одновременно идут ремонтные работы на ул. Строителей от ул. Камской до ул. Пожарной, 18. Рабочие провели полное фрезерование асфальта. В общий объем работ также входит нанесение новой разметки.

Общая площадь ремонта в Дзержинском районе составит 77 тыс. кв. метров, общая протяженность участков – более 3,3 км.

В Ленинском районе ремонтируют участок ул. Петропавловской от ул. Крисанова до ул. Попова. Основные работы уже завершены. На дорожном объекте обновят дорожную разметку. На участке ул. Луначарского между улицами Сибирской и Островского подрядчик провел фрезерование проезжей части и укладку выравнивающего слоя асфальта. Предстоит отремонтировать съезды, парковочные карманы, колодцы и нанести разметку.

Площадь дорожного ремонта в Ленинском районе составит более 52 тысяч кв. метров, протяженность обновленных участков – более 2,6 км.

Продолжаются ремонтные работы на ул. Островского от ул. Революции до ул. Советскй. Участок проезжей части находится сразу в Ленинском и Свердловском районах. Дорожные строители демонтировали верхние строения колодцев и провели фрезерование. Подрядчик частично отремонтирует пешеходные переходы и нанесет новую дорожную разметку. Площадь работ составляет более 22,5 тыс. кв. метров, а протяженность – 1,5 км.

В Свердловском районе идет обновление участка ул. Революции между Комсомольским проспектом и улицей Сибирской. Подрядчик провел фрезерование участка и укладку выравнивающего слоя проезжей части. На дорожном объекте частично отремонтируют пешеходный переход и обновят дорожную разметку.

Продолжатся ремонт двух участках дорог перехода «Ул. Стахановская – Восточный обход» от ул. Героев Хасана до путепровода через реку Егошиху. Завершился этап фрезерования асфальта проезжей части. На объекте частично отремонтируют пешеходные переходы, заменят дорожные знаки и нанесут разметку.

Площадь ремонта в Свердловском районе составит более 51 тыс. кв. метров, протяженность – более 3 км.

В Кировском районе подрядная организация проводит ремонт ненормативных участков дорог на ул. Светлогорской. Выполнен основной объем работ, включая фрезерование полотна и укладку выравнивающего слоя асфальта, обновление бортовых камней. Подрядчик приступит к обновлению разметку. Площадь работ составляет порядка 13 тысяч кв. метров, протяженность – почти 1 км. В прошлом году на ул. Светлогорской выполнили ремонт проезжей части, установили дорожные знаки и восстановили разметку.

Все работы проекта «Пермь в порядке» планируют завершить до конца летнего периода. Подрядные организации проведут ремонт преимущественно в ночное время.

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