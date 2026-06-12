Глава Перми вручил детям-сиротам ключи от благоустроенных квартир

Фото: Администрация горорда Перми

В Перми состоялась церемония вручения ключей от квартир девяти детям-сиротам. В мероприятии приняли участие глава города Эдуард Соснин, председатель Пермской гордумы Дмитрий Малютин и начальник управления жилищных отношений администрации Перми Дмитрий Белько.

Все выданные новым жильцам квартиры благоустроены, соответствуют санитарным и техническим нормам и уже полностью готовы принять новых жильцов. В период с 2026 по 2028 годы для детей-сирот администрация Перми планирует приобрести 444 квартиры. Муниципальные контракты заключены на приобретение 162 квартир, из них 51 квартира уже предоставлена.

«Важное социальное направление нашей работы – обеспечивать жилыми помещениями детей-сирот. За счет федерального и краевого бюджета мы регулярно приобретаем квартиры. С 2024 года часть жилья, которое мы передаем детям-сиротам, поступает в муниципальную собственность, в том числе, по договорам комплексного развития территории. Эти соглашения стали возможны благодаря помощи краевого правительства и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина», – отметил Эдуард Соснин.

В городском управлении жилищных отношений сообщили, дети-сироты, включенные в список и достигшие возраста 23 лет, могут приобрести собственное жилье по жилищному сертификату, который предоставляется краевым министерством труда и социального развития. В 2026 году их получили 62 человека, из которых 35 уже купили свое жилье.

С конца 2024 года в рамках договоров КРТ в муниципальную собственность передаются квартиры для дальнейшего предоставления детям-сиротам. За два года уже принята и предоставлена 21 квартира, в этом году планируется принять еще 15 квартир от реализующих договоры КРТ застройщиков. К предоставлению готовы девять квартир, приобретенных администрацией Перми.

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