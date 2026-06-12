В Дзержинском районе Перми приняла читателей первая модельная библиотека

Фото: Администрация города Перми

В Дзержинском районе Перми после обновления по модельному стандарту открыла двери библиотека №30 на ул. Докучаева, 28/1. Во время экскурсии по учреждению с ней ознакомился глава Перми Эдуард Соснин.

В библиотеке обустроили комфортную среду для чтения, общения, учебы и отдыха. Пермяки всех поколений получили возможность проводить время на литературных встречах и культурных мероприятиях. Для более взрослых читателей в пространстве библиотеки созданы рабочие места с доступом к базам данным и книжным интернет-сервисам.

«Уверен, что благодаря такому подходу современные городские библиотеки все больше становятся центрами культуры и возрождают моду на чтение книг», – отметил глава Перми.

Библиотека №30 в процессе модернизации нашла свое уникальное прочтение. Теперь содержание деятельности «Зеленой библиотеки» связано с окружающим миром, здоровым образом жизни, природными богатствами и традициями родного края. Она будет работать в формате «библиотеки семейного чтения». Это позволит создавать информационные, образовательные, культурно-досуговые пространства для детей и их родителей, подростков, молодежи, людей старшего поколения.

Книжный фонд библиотеки за счет федеральных средств увеличился на 3 ты. экземпляров. В их число вошли: издания отечественной и зарубежной классики, современной литературой для подростков, развивающими и познавательными книгами по психологии, краеведению, словарями и справочниками. Для пользователей библиотеки организовали доступ к Национальной электронной библиотеке, электронной библиотеке «НЭБ. Дети», базам данных и электронным книжным интернет-сервисам.

Использование специальных автоматизированных станций самообслуживания и электронных читательских билетов позволит читателям оперативно сдавать и получать книги.

Масштабная трансформация образа городских библиотек проходит при поддержке администрации Перми. При поддержке городских властей и нацпроекта «Семья» к 2027 году все муниципальные библиотеки будут отвечать требованиям модельных стандартов. Они станут обновленными, современными и востребованными. В 2026 году после обновления свои двери откроют 12 библиотек.

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