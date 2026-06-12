В День города по улицам Перми прошел парад автобусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Одним из главных событий Дня города в Перми стал парад автобусов. Сотни пермяков и гостей большого праздника увидели исторические и современные модели общественного транспорта.

Выставка автобусов в течение двух часов проходила на городской эспланаде. Особенно любознательные могли зайти в их салон.

После этого разноцветная колонна отправилась в путь по улицам Ленина и Крисанова. Свое движение она продолжила по ул. Петропавловской в направлении Комсомольского проспекта.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Среди представленных моделей были: автобусы малого класса Mercedes-Benz Sprinter 1995 года выпуска и Gazelle CITY (2021); среднего класса – ПАЗ 672 (1967-1989), ПАЗ Vector Next (2016), Yutong ZK6890HGQ (2025), Volgabus 4298 (2022).

Автобусы большьшого класса представили уже забытые модели: Mercedes-Benz o305 (1967-1987), Mercedes-Benz o405 (1984 -2001), Mercedes-Benz o407 (1987-2001), Scania OmniLink (1998-2013). В число более современных хозяев улиц и маршрутов Перми вошли: Volgabus 5270 (2005), КАвЗ 4270 (2016), ЛиАЗ 5292 (2003), Volgabus 6270 (2001-2011), НефАЗ 5299-40-57 (2019).

Особый интерес вызвали автобусы «гармошки» ЛиАЗ 6213 (2004) и Volgabus 6271 (2010), электробус КамАЗ 6282 (2018).

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