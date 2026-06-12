Звезда НХЛ Матвей Мичков раздаст автографы перед матчем «Амкара» в Перми

Фото: Хоккейный клуб «Молот» | ВКонтакте

«Амкар» 14 июня на стадионе «Звезда» в Перми проведет решающий футбольный матч за выход дивизион «Золото» Второй лиги. Пермяков придут поддержать звезды мирового и отечественного хоккея.

Нападающий клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков и вратарь клуба СКА из КХЛ Сергей Новиков проведут перед матчем в 17:15 автограф-сессию. Оба хоккеитста родились в 2004 году: Матвей – в Перми, Сергей – в Чернушке.

«Амкар-Пермь» в турнирной таблице дивизион «Серебро» занимает четвертое место. Для повышения в классе команде, как минимум, надо сохраните место в четверке сильнейших. В матче против «Динамо-Владивосток» пермякам важно не проиграть.

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