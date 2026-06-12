Пермь подаст заявку на получение статуса «Семейная столица России»

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

В Перми 11 июня состоялось заседание краевого правительства под председательством главы региона Дмитрия Махонина. Участники встречи обсудили реализацию мер социальной поддержки семей и поддержку традиционных семейных ценностей. Демографическая ситуация является одним из главных вызовов для всей страны.

На уровне региона предстоит создать условия для повышения рождаемости. По словам губернатора, в решении задачи регион опирается на крепкие семьи.

«Реализуем федеральные и региональные меры поддержки. Оказываем помощь многодетным семьям. Как устойчивую тенденцию фиксируем, что именно многодетные – основа демографического потенциала региона», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

В многодетных семьях Пермского края родились 33% детей в 40 тыс. многодетных семей. За последние пять лет их количество увеличилось на 5,5 тысяч.

Пермский край находится в число 18 крупнейших регионов России по численности населения, В регионе проживают около 2,5 млн жителей, включая 552 тыс. детей из более 300 тыс. семей. Прикамье занимает первое место в Приволжском федеральном округе по уровню рождаемости и входит в первую тридцатку в общероссийском рейтинге.

По итогам 2025 года суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих рождений в регионе превышает средний показатель по России и Приволжье: 0,408 – в Прикамье, 0,358 и 0,319 в РФ и ПФО соответственно.

Для семей в Прикамье предусмотрено более 40 мер социальной поддержки. Им оказывается содействие в решении жилищных вопросов — выдается льготная ипотека и действует региональная программа «Молодая семья», предоставляется господдержка на отдых и оздоровление детей в форме получения сертификата, компенсации или оплаты питания ребенка в лагере с дневным пребыванием.

Регион продолжает реализацию акции «Подарок новорожденному». Каждому родившемуся малышу вручается набор с необходимыми в первые месяцы жизни вещами. С начала года в Пермском крае выдали более 7 тыс. таких подарков.

Глава региона акцентировал внимание на эффективность новых мер господдержки. Семьи с низкими доходами, воспитывающие двух и более детей, с 1 января этого года могут воспользоваться ежегодной семейной выплатой. Если среднедушевой семейный доход не превышает 1,5 прожиточных минимума, то государство возвращает каждому из родителей часть подоходного налога. Это снижает ставку НДФЛ для семьи с 13% до 6%.

В регионе на получение семейной выплаты уже подали более 36 тыс. заявлений. Это можно сделать один раз в год с 1 июня по 1 октября через портал «Госуслуги», в МФЦ или отделении Социального фонда России. Дмитрий Махонин поручил краевому Минтруда и другим заинтересованным ведомствам организовать информирование жителей Прикамья о возможности получения этой меры господдержки.

Прикамье взяло курс на сохранение родной семьи для ребенка и снижение уровня семейного неблагополучия. Прикамье стало пилотной площадкой для федерального проекта «Вызов» Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ. Регион приступили к его реализации в 2024 году.

«Цель проекта – профилактика детского и семейного неблагополучия, сохранение ребенка в родной семье. В его рамках территории открывают родительские клубы 2Устойчивая семья». В них мамы и папы, столкнувшиеся с трудностями, могут получить помощь, обменяться опытом и научиться справляться с проблемами», – пояснил глава краевого Минтруда Павел Фокин.

Регион также увеличил количество кризисных центров. Они осуществляют полное сопровождение семей в течение трех месяцев до полного разрешения всех проблем. Центры работают в трех муниципалитета, еще три в этом году дополнительно откроют в Горнозаводске, Краснокамске и Чайковском. Ежегодно помощь смогут получать порядка 400 человек. В Перми, Чайковском, Кудымкаре, Кунгуре и Березниках с 1 июля откроют пункты проката предметов для ухода за ребенком.

В Пермском крае пока остается около 10 тыс. семей с низким уровнем дохода. За последние годы их количество существенно снизилось. На развитие экономической самостоятельности семей направлена технология социального контракта.

Привлечение федеральных средств позволяет ежегодно увеличивать количество участников. За пять лет работы их число превысило 22 тыс. человек, им направили около 3 млрд руб. Наиболее востребованным направлением является поиск работы, 38% направляют средства в организацию собственного дела. За пять лет 17 семей получили грант «Агростартап» на общую сумму более 18 млн руб.

По итогам заседания Дмитрий Махонин поручил профильным министерствам краевого правительства использовать в своей работе с предприятиями и организациями Пермского края «Корпоративный демографический стандарт». Главе Перми совместно с профильными министерствами предстоит подготовить заявку на участие во Всероссийском конкурсе на получение статуса «Семейная столица России».

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