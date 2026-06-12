В Пермском крае в праздничные дни не будет работать служба «122»

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае с 12 по 14 июня приостановит работу единая региональная справочно-информационная служба с бесплатным федеральным номером «122». Отработка звонков по вопросам поддержки участников СВО и контрактной службы пройдёт 15 июня.

Как объясняеют в региональнм правителстве, номер «122» нужен для консультирования граждан по темам военной службы по контракту, мерам соцподдержки, а также для записи к врачу и вызова скорой. Это общий справочный канал, который служит дополнительной связью с экстренными службами, если не получилось дозвониться по номерам 03 или 112. В праздничные дни вызвать доктора на дом можно с 8 утра до 11 вечера, а скорая помощь принимает вызовы без перерыва. Кроме того, продолжают действовать горячая линия по обезболиванию, детский телефон доверия и краевой кризисный центр. По всем остальным вопросам абонентам ответит автоинформатор. Звонок бесплатный с любого российского оператора связи.

На линии работают профильные отделы. Кнопка «1» позволяет узнать информацию о контрактной военной службе. Цифра «2» касается тем частичной мобилизации. «3» соединяет со структурами здравоохранения. «4» отвечает за вопросы социального обеспечения. «5» связывает с Общероссийским народным фронтом. «6» предназначена для помощи людям, прибывшим из ДНР и ЛНР.

Горячая линия «122» на площадке Пермского краевого МФЦ и Пермского краевого медицинского информационно-аналитического центра была запущена в марте 2020 года по распоряжению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Всего за 2026 год на номер «122» поступило более 185 тысяч звонков.

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