Факультета прикладной математики и механики ПНИПУ возглавил Илларион Никулин

Фото предоставлено пресс-службой ПНИПУ

Временно исполнять обязанности декана факультета прикладной математики и механики ПНИПУ будет Илларион Никулин. К работе на новой должности господин Никуллин присутпил уже с 1 июня. Физик по образованию Илларион Никулин в 2002-м поступил в аспирантуру Пермского Политеха и тогда же приступил к работе ассистентом на кафедре «Общая физика» факультета прикладной математики и механики. В 2008 году он защитил кандидатскую по техническим наукам, а через год получил звание доцента на той же кафедре. В 2023-м Никулин защитил докторскую диссертацию, посвященную математическому моделированию поведения металлических расплавов в электромагнитных полях и очистки их поверхности от неметаллических включений, после чего стал профессором кафедры ОФ.

Ученый имеет 91 научную работу и 13 патентов. Он является исполнителем гранта «Цифровые технологии освоения недр» по программе «Приоритет 2030», где совместно с коллегами разрабатывает цифровые двойники скважин, оборудованных волоконно-оптическими датчиками.

Напомним, ранее деканом факультета ПММ был Петр Максимов. Он руководил факультетом с 2022 года. Кандидат технических наук Петр Максимов начал свою научно-педагогическую карьеру в ПНИПУ в 2003 году сразу после получения диплома с отличием по специальности «Динамика и прочность машин» (компьютерная механика). Поступив в аспирантуру, он прошел путь от ассистента до старшего преподавателя кафедры вычислительной математики и механики. В 2010-м он защитил кандидатскую по специальности «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» и затем стал доцентом той же кафедры.