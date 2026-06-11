В Перми на День города продлят работу общественного транспорта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Перми сообщила об изменении работы общественного транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий 12 июня ко Дню города. В ночное время на городских маршрутах организуют дополнительные рейсы.

В ночь с 11 на 12 июня дополнительные поздние рейсы отправятся из микрорайона Разгуляй для гостей мероприятия «Встреча Дня города Перми». После 00:15 в сторону Мотовилихинского района отправятся: автобусы маршрутов №10, №32 и №77, трамваи №4, №7 и №8; в сторону центра – трамваи №4, №7, №8 и №11, автобус №10. Все маршруты проследуют до своих конечных остановок.

В День города 12 июня с 09:00 до 23:30 для обеспечения безопасности массовых мероприятий перекроют участок улицы Ленина между улицами Попова и Куйбышева. Автобусы маршрутов №10, №14, №33, №50, №52, №60 и №81 проследуют в объезд по улицам Попова, Екатерининская, Луначарского и Куйбышева. Автобусы маршрутов №7 и №41 укоротят до ул. Попова, маршрут №85 не будет работать после 18:00. Все трамвайные маршруты продолжат работу без дополнительных ограничений.

Вечером 12 июня продлят работу автобусных маршрутов №1, №2, №3, №6, №10, №14, №15, №20, №32, №36, №50, №51, №53, №60, №67, №74, №77, №78, №81, трамвайных маршрутов №4, №5, №7 и №12. Посадка на маршруты №53 и №60 организуют на остановке «Улица Попова» по ул. Петропавловской, на остальных маршрутах – в местах существующих остановок по пути следования.

В департаменте транспорта администрации Перми напоминают, что актуальное расписание, маршруты следования, движение общественного транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии. Информация об изменениях размещается в аккаунтах «Пермский транспорт» в социальных сетях «ВКонтакте», Telegram и MAX.

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