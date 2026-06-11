Фото: Администрация города Перми

В Перми подвели итоги городского фестиваля «Дело семейное». Победителей назвали в номинациях «Семейный движ» для активных молодых семей с детьми, «Гордость династии – богатство нации» для семей, представляющих трудовые и профессиональные династии.

Площадкой финальной части фестиваля для трех команд в каждой номинации стал Дом молодежи. После отборочного этапа команды набрали наибольшее количество баллов. Всего на старт вышла 31 команда.

Конкурсная программа финала прошла в форме творческого домашнего задания. Завершил фестиваль гала-концерт, награждение победителей и призеров конкурса.

В номинации «Гордость династии – богатство нации» победителями и призерами стали команды: 1-е место – «Немтины» из династии железнодорожников с общим трудовым стажем 112 лет; 2-е место – «Поколение «У» из династии педагогов; 3-е место – «Буровое наследие» из поколения нефтяников.

В номинации «Семейный движ» команды первое место заняла команда «Семья Яковлевых». Ранее она завоевала звание «Самая спортивная семья России». На втором и третьем местах соответственно расположились команды: «Поспевай-ка», составленная из постоянных участников городских и краевых беговых мероприятий, «Любознайки» с активистами благотворительных и волонтерских мероприятий.

«Благодаря таким фестивалям удается выделить и поощрить активные и талантливые семьи, которые являются залогом процветания нашего города. А для семей это прекрасная возможность провести время вместе с близкими, поделиться своими традициями и показать, чем они гордятся», – отметил в своем канале МАХ глава Перми Эдуард Соснин.

В этом году фестиваль «Дело семейное» состоялся во второй раз. Городское мероприятие посвященно сохранению семейных ценностей и традиций, проходит по поручению главы города.

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