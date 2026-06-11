В Перми утехи мужчин с ранее судимой женщиной завершились потерей имущества

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Пресс-служба Пермского краевого суда сообщила о вынесении приговора ранее судимой 40-летней жительнице Перми. Индустриальный районный суд обвинил пермячку в совершении серии краж.

Все преступления подсудимая совершила с января по март этого года. Женщина знакомилась с мужчинами и приходила к ним в гости. Парочки наедине распивали спиртные напитки. Обессиленные мужчины через некоторое время засыпали, дама сердца в это время похищала их имущество. Все потерпевшие подтвердили в суде, что причиненный ущерб для них является значительным.

В двух случаях из четырех она украла робот-пылесос и телевизор, у другого воздыхателя – банковскую карту с последующим снятием денежных средств со счета. Один из мужчин пострадал дважды за день. Пермячка сначала украла у него мобильный телефон, а затем банковскую карту.

Украденные вещи злоумышленница сдавала в ломбард. Пойманная за руку женщина одному из мужчин пообещала выкупить похищенные сотовый телефон и телевизор. Придя в гости, она выхватила из кармана мужчины новый мобильный телефон и скрылась.

Суд признали жительницу Перми виновной в совершении четырех краж. По совокупности преступлений осужденной назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших. Осужденную обязали выплатить в счет возмещения материального ущерба 33 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

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