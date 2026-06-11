В Нытве после вмешательства прокуратуры отремонтировали спортплощадку у школы

Фото: Прокуратура Пермского края

Прокуратура Нытвенского района проверила соблюдение законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних. Проверка установила нарушения на территории школы №2 из Нытвы.

Надзорный орган установил на детской спортивной площадке небезопасное для занятий покрытие. На нем были множественные дефекты, неровности, установленные спортивные снаряды сломаны, установленное ограждение по периметру имело механические повреждения.

По выявленным нарушениям начальнику отдела образования администрации Нытвенского муниципального округа внесено представление. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, детская площадка приведена в нормативное состояние.

«Выполнены работы по ремонту, установлены новые баскетбольные кольца, металлическое ограждение, обустроено безопасное покрытие», – сообщила пресс-служба Прокуратуры Пермского края.

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