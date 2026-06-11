В Пермском крае число пострадавших от укусов клещей достигло 9,5 тысячи человек

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае от недели к неделе неумолимо растет число пострадавших от укусов клещей жителей региона. Половина снятых с пермяков клещей инфицированы различными заболеваниями.

За прошедшую неделю общее число обращений в медучреждения Прикамья выросло с 7 745 до 9 547, включая 1 539 (+289) случаев с детьми. По данным краевого Роспотребнадзора, лабораторные исследования снятых клещей показали 43,4% случаев инфицирования иксодовым клещевым боррелиозом, 3,1% – моноцитарным эрлихиозом человека, 1,1% – гранулоцитарным анаплазмозом человека, 0,7% – клещевым вирусным энцефалитом.

В 43% случаев присасывания клещей произошли при посещении лесов, в 36% – индивидуальных садовых и дачных участков, 19% – на придомовой территории, еще 2% – другие территории. Наиболее опасными для посещения остаются: Пермский округ – 1 304 обращений, Пермь – 1 054, Добрянский округ – 616.

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