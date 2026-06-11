В Прикамье 78-летний дедушка легализовал 30 иностранцев

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Следственный отдел МВД России «Пермский» завершил расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого 78-летнего жителя Перми. Пожилого пермяка обвинили в организация незаконного пребывания иностранных граждан на территории России.

Обвиняемый организовал фиктивную постановку граждан Таджикистана и Узбекистана на миграционный учет. Предприимчивый пенсионер заключал с иностранцами фиктивные трудовые договоры. За свои услуги он брал вознаграждение 6-8 тыс. руб. Вырученные деньги тратил на себя и бытовые нужды.

Фиктивные договоры давали право на получение трудовые патентов. Фактически нелегалы не осуществляли трудовую деятельность. В период с января 2024 года по июль 2025 года свое пребывание в России незаконно легализовали 30 иностранцев.

Фигурант уголовного дела заполнял в электронном виде уведомления о заключении договоров. Заполненные документы он отправлял в подразделение по вопросам миграции по месту нахождения несуществующего работодателя. В фиктивных документах пенсионер использовал подставные данные граждан РФ, подписи в них он ставил сам.

Обвиняемый полностью признал вину полностью и раскаялся. В жителя Перми избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Ранее краевой главк сообщил о проведении операции «Нелегал-2026». За неделю проверок из страны выдворят 33 нелегала.

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