Руководителя краевого следственного управления СК РФ повысили в звании

Фото: Следственное управление России

В центральном аппарате Следственного комитета РРФ 10 июня прошло мероприятие, приуроченное к Дню России. Ряду сотрудников ведомства присвоили очередные звания.

Руководителю следственного управления СК РФ по Пермскому краю Денису Головкину указом президента России присвоено высшее специальное звание генерал-майора юстиции. Генеральские погоны вручил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Денис Головкин возглавляет краевое СУ СК РФ с 3 марта 2022 года. До приезда в Пермь работал на руководящих постах в региональных управлениях Кировской и Курской областях, центральном аппарате следственного ведомства.

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