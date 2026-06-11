В Прикамье средняя цена литра бензина АИ-98 превысила 95 рублей

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В Пермском крае продолжился недельный рост средней цены автомобильного топлива. Самым дорогим на заправках региона на первой неделе остался бензин марки АИ-98, наиболее резкий рост цены на дизельное топливо.

По данным Росстата, средняя цена за литр бензина марки АИ-92 выросла с 64,02 до 64,38 руб., АИ-95 – 69,72 руб. (+0,32), АИ-98 – 95,14 руб. (+0,23). Средняя цена за литр автомобильного бензина выросла до 67,71 руб. (+0,33).

В ПФО самый дорогой бензин на заправках Нижегородской обл. и Республики Марий Эл – 67, 85 руб. и 67,81 руб. соответственно. В целом по России средняя цена за литр автомобильного топлива за неделю выросла с 67,83 до 68,45 руб., в Приволжском округе – с 65,99 до 66,52 руб.

По состоянию на 8 июня, стоимость дизельного топлива в Прикамье выросла на 62 коп. до 79,92 руб. за литр, ПФО – на 48 коп. до 76,68 руб., в целом по России – на 66 коп. до 80,12 руб.

Росстат проводит мониторинг цен автомобильного и дизельного топлива на 1,8 тыс. заправочных станций в 280 городах страны.

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