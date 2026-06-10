Предприятия Прикамья отправили в Беларусь 156 тонн сухой молочной сыворотки

Фото: Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю сообщило об отправке крупных сухой молочной сыворотки предприятиями региона в Беларусь. Ранее этот вид продукции не поставлялся.

В период с 1 января по 10 июня из Прикамья отправили 156 тон сухой молочной сыворотки. Одну из крупных партий в 15,5 тонны отгрузили 5 июня.

Сельхозпродукцию в Беларусь отправили автотранспортом. Вся техника соответствовала установленным ветеринарно-санитарным требованиям, необходимым для перевозки подконтрольного товара. Вся поставленная в Беларусь сухая деминерализованная сыворотка соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза.

Сухой молочный продукт широко используется в кулинарии, спортивном питании и пищевой промышленности.

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