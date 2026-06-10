Скончалась сотрудник краевой больницы Марина Оносова

Фото: ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Вагнера Е.А.»

Краевая больница им. Вагнера в Березниках сообщила об уходе из жизни коллеги. Старшая медицинская сестра приемного отделения, Почетный донор Оносова Марина Геннадьевна скончалась на 64-м году жизни.

Марина Геннадьевна в 1981 году окончила Березниковское медицинское училище по специальности «Медицинская сестра». Работала в отделении общей хирургии стационара на ул. Деменева, старшей медицинской сестрой приемного отделения. Общий трудовой стаж в профессии составил 35 лет.

Марина Оносова принимала активное участие в жизни ветеранской организации больницы. Это был очень добросовестный и надежный человек, настоящий профессионал.

«Яркая звездочка, наша Мариша… Невосполнимая утрата для всех нас», – скорбят родные и друзья.

Администрация и коллектив Краевой больницы им. Вагнера выражают соболезнование родным и близким коллеги. Прощание с Мариной Геннадьевной состоится 11 июня с 15:00 в риутальном агентстве «Гранд Ритуал» на ул. Мамина-Сибиряка, 1Б.

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