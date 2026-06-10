Краевая ИГЖН наложила административные штрафы на пять управляющих компаний

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В мае 2026 года краевая ИГЖН провела надзорные мероприятия по фактам нарушений, связанных с незаключением управляющими организациями договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования. Проверка также затронула непроведение в газифицированных многоквартирных домах проверок состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов.

Проверка охватила 27 управляющих организаций по 381 многоквартирному дому. Надзорные мероприятия выявили нарушения обязательных требований в отношении ТСЖ «Свердлова 67», ООО «УК «Единый город», ИП Значковский Э.Н. по 61 многоквартирному дому.

Управляющие организации ООО «Актив МКД», ООО «УК «Технология энергосбережения», ООО «УК ДСТ П», ООО «УК «Закамская» нарушили обязательные требования при проверке состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов в 68 многоквартирных домах.

В отношении пяти управляющих организаций Инспекцией государственного жилищного надзора возбудила административные дела, предусматривающей наложение штрафа в размере до 350 тыс. руб.

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