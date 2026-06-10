В Прикамье простятся с двумя погибшими на СВО земляками из Верещагино

Фото: Администрация Верещагинского муниципального округа

В Верещагино 11 июня простятся с погибшими в зоне проведения СВО земляками. При исполнении воинского долга с разницей в три дня погибли рядовые Марамыгин Артем Владимирович и Бояршинов Алексей Михайлович.

Артем Марамыгин родился 31 августа 1982 года в поселке Северный Коммунар Сивинского района. Окончил школу №1 Верещагино, получил профессию плотник деревообработки. Работал на мясокомбинате «Темп», в УК «Служба заказчика», на пилораме. Создал семью, воспитывал сына Егора.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Артем Владимирович был награжден орденом Мужества (посмертно). Погиб мотострелок 21 января 2025 года.

Алексей Бояршинов родился 17 апреля 1981 года в Верещагино. Учился в школе №1, получил профессию художник-оформитель в училище №61. Работал менеджером по продажам в магазине строительных материалов. Отца с фронта ждали сын Константин и дочь Татьяна.

Гвардии рядовой проходил службу в распоряжении командира 30-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Погиб 18 января 2025 года.

Прощание с погибшими военнослужащими состоится с 11:00 во Дворце досуга Верещагино. Администрация Верещагинского муниципального округа скорбит и выражает соболезнования родным и близким земляков.

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