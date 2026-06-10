В Перми сообщили о режиме работы парковок на три праздничных дня июня

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермская дирекция дорожного движения сообщила о режиме работа автопарковок в предстоящие праздничные дни. Стоянка транспорта на всех муниципальных парковках Перми 12 июня будет бесплатной.

Парковки в границах тарифных зон 101, 102, 201, 301 работают также бесплатно 13 и 14 июня. Парковки в границах тарифных зон 202 и 302 продолжат работу в обычном режиме – круглосуточно.

Оплата платных парковок в Перми с января по май обошлась автовладельцам на общую сумму более 300 млн руб.

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