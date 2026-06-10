Пермский край с рабочим визитом посетил министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Сергей Кравцов (в центре) во время визита в Пермь. Фото: Министерство просвещения РФ

Глава федерального ведомства посетил педуниверситет и краевой образовательный форум

В Прикамье 9 июня с однодневным визитом побывал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Глава ведомства посетил Пермский педуниверситет. На площадке вуза состоялся краевой образовательный форум.

Сергей Кравцов встретился с советниками директоров по воспитанию, педагогами, руководителями образовательных организаций, а также представителями родительского сообщества и учащихся.

Министр осмотрел обновленный физкультурно-оздоровительный комплекс ПГГПУ, где близятся к завершению отделочные работы. Благодаря федеральной программе научно-технологического развития РФ в вузе появился современный спортивный зал, новые раздевалки и душевые.

Глава Минпросвещения РФ отметил высокий уровень организации воспитательной среды в Прикамья и работу ПГГПУ. Накопленный регионе интересный опыт будет востребован на федеральном уровне.

Он вручил сотрудникам педуниверситета Почетные грамоты губернатора Пермского края, знак «Почетный работник сферы образования РФ» научным сотрудникам и ведомственные благодарственные письма советникам директоров по воспитанию.

«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет успешно обучает советников директоров по воспитанию из других регионов нашей страны. Яркий пример – Елена Гущина из школы №47 Перми, которая является кандидатом в депутаты Госдумы. Она согласилась стать моим советником по вопросам сохранения исторической памяти, чтобы курировать это направление на федеральном уровне», – отметил Сергей Кравцов.

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