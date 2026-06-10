В Прикамье 13-летняя сестра спасла из огня младшего брата

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Лысьве подросток предотвратил большую беду. Огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже одного из многоквартирных домов на ул. Смышляева в Лысьве.

Старшая сестра осталась дома с младшим братом, ребята ждали с работы маму. Девочка почувствовала запах гари из комнаты матери. Войдя в нее, она увидела огонь. Подросток немедля разбудила и вывела брата в подъезд. После этого попыталась самостоятельно потушить огонь водой из тазика. Поняв, что не справляется, обратилась за помощью к соседям, которые вызвали пожарных.

Прибывшие на место пожара огнеборцы ликвидировали горение в квартире. По факту пожара проводится проверка.

«Предварительной причиной возгорания является нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. В сети было оставлено без присмотра включенное зарядное устройство», – сообщили в краевом ГУ МЧС России.

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