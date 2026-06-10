Гигантский причал Пермской судоверфи принял первый теплоход в Сарапуле

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

Пермская судоверфь 28 мая спустила на воду новый универсальный причал. После испытания кренования его отправили в Сарапул. Через три дня его доставили по Каме к месту установки.

На днях причал принял первый теплоход в навигации 2026 – трехпалубный круизный лайнер. Он доставил в Удмуртию туристов из Москвы и Казани.

Параметры причала Пермской судоверфи впечатляет: его длина – 54,2 метра, ширина – 21,8 метра, высота борта – 1,5 метра, вес – почти 100 тонн. Максимальная пассажировместимость конструкции составляет 75 человек.

По информации Пермской судоверфи, строительства аналогичных причалов длится не менее четырех месяцев. Для спуска на воду конструкции используют слип из 13 дорожек с тележками. Он обеспечивает грузоподъемность на подъем до 1 950 тонн и до 2 860 тонн – на спуск. Максимальная длина поднятого на слип судна – 17 метров.

Универсальный причал Пермской судоверфи предназначен для швартовки прогулочных и круизных судов. В наступившую навигацию модульные причалы появятся в Добрянке, Осе, Речном вокзале в Перми I и в Усть-Качке.

«За следующие два года причалы появятся еще в Оханске и Левшино. Общее количество причальных сооружений в регионе достигнет 15», – пояснили в пресс-службе краевого правительства.

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