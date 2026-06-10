В Индустриальном районе Перми на полтора месяца закрыли кафе «SHAURMA»

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Краевое управление Роспотребнадзора завершило проверку кафе «SHAURMA» на ул. Одоевского, 29 в Перми. Надзорное ведомство провело внеплановую проверку точки общепита и выявило многочисленные нарушения санитарных норм.

В целях предотвращения угрозы жизни и здоровья населения Роспотребнадзор составил протокол в отношении ИП Хафизова Ш.А. о временном запрете деятельности точки общепита. Основанием для обращения в суд стали итоги проверки по факту начала деятельности без уведомления.

Индустриальный районный суд Перми приостановил деятельность кафе «SHAURMA» на 45 суток.

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