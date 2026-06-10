На гарнице с Пермским краем прошли два мощных смерча

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В конце мая вблизи границы Гайнского района прошли два сильных смерча. Один из них был по-настоящему гигантским - шириной более километра. Об этом в своем телеграм-канале рассказал доктор географических наук Андрей Шихов.

- Смерчи уничтожили свыше 700 гектаров леса, от них осталась лишь масса перемешанных с почвой стволов деревьев, вся зеленая растительность полностью уничтожена. Смерчи наблюдались около 15.45 по местному времени 28 мая и были связаны с суперячейковым облаком, которое сформировалась над Верхнекамским районом Кировской области.

По словам Андрей Шихова, один из гигантских смречей стал самым мощным на всей Европейской территории России в XXI веке.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru