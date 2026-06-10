Жителя Перми могут против воли удерживать в Уфе

Фото: поисковый отряд "ПрикамьеПоиск"

Волонтеры поиcкового отряда "ПрикамьеПоиск" опубликовали ориентировку на 59-летнего Сергея Бадрасова. 5 июня он ушел с участка №96 СНТ "Яблонька", которое находится по улице Космонавта Леонова, и с тех пор на связь с родственниками не выходил.

По словам источника, знакомого с ситуацией, Сергей Леонидович против своей воли может находиться в Уфе.

Всех, кому что-то известно о местонахождении пропавшего пермяка, просят сообщать по телефонам: 8 922 34567 02 или 112.

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