В Перми стоматологу-ортопеду готовы платить от 400 тысяч рублей

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Баснословные деньги готовы платить стоматологам-ортопедам в Перми. По данным аналитиков SuperJob, которые составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе в начале лета для издания РИА Новости, зарплата таких специалистов начинается от 400 тысяч рублей.

При этом даже в Москве стоматологам-ортопедам предлагают существенно меньше - от 300 тысяч рублей. Столько же в столице готовы платить травматологам-ортопедам и терапевтам. А самая высокооплачиваемая профессия в первопрестольной, по данным аналитиков, - сетевой инженер. Соискателям предлагают зарплату от 350 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в первом квартале текущего года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Прикамье составила 84,8 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 11,2%. Реальная начисленная зарплата с учетом индекса потребительских цен тоже выросла, но лишь на 3,8%. Такие данные приводит Пермьстат.

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