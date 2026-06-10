Актриса Катерина Шпица получила диплом Пермского института культуры

Фото: Катерина Шпица ВКонтакте.

Известная актриса Катерина Шпица рассказала об успешном завершении обучения в Пермском институте культуры и получении диплома. Эмоциями от этого события она поделилась с подписчиками в социальных сетях.

Актриса назвала получение диплома «первым большим семейным делом» после рождения сына и отметила, что этот успех был бы невозможен без поддержки близких.

Катерина рассказала, что ее сынишка Богдан, которому 6 июня исполнился месяц, стал ее постоянным спутником на протяжении всей финальной сессии.

- 6 июня мы отметили день рождения Пушкина, первый день моего самого настоящего декрета, свободного от работы и учебы, и … 1 месяц Богдаши на этой планете. Сынок, ты принес нам столько счастья! Ты уже полетал на самолете, был с мамой на госэкзамене и на вручении диплома, сопел рядом, пока мама готовилась, дописывала свою ВКР, очень терпеливо дал отыграть дипломный спектакль, - написала на своей странице актриса.

Также актриса опубликовала видео, которое подписала «Хочу вам кое-что показать», где она поднимает матрасик в коляске сынишки и позирует с заветным документом.

Сейчас семья наконец-то вернулась домой и может спокойно отдохнуть.

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